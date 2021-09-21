Ангельская нежность: певица МакSим в белоснежном платье в пол покрасовалась дома

Певица МакSим в свое время была очень популярна. Ее песни «Нежность», «Знаешь ли ты», «Отпускаю» стали хитами. В этом году она побывала в больнице. Многие коллеги и поклонники за нее переживали. Но спустя полтора месяца она оказалась дома. Артистка смогла воссоединиться с дочками Александрой и Марией. Она даже проводила одну из наследниц в школу первого сентября.

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Теперь МакSим делится новыми фото с поклонниками. Обо всем, что она пережила, певица рассказала в интервью Ксении Собчак. На этот раз артистка решила вернуться к одному из своих прежних образов. Она устроила дома фотосессию, облачившись в белоснежное платье в пол. Силуэтный наряд подчеркнул ее точеные изгибы фигуры. Оставлять комментарии она не стала.

А вот поклонники были рады видеть МакSим в нежном образе. Многие одарили ее комплиментами и отметили, что она стала еще стройнее.

«Какая вы красивая», «Наша прекрасная», «Очень красивая женщина и заботливы мама», «Статуэтка», «Какая вы красивая и нежная», «У вас модельная фигура», «Какие платье, будто снова вернулись на 10 лет назад», «Мариночка, очень худенькая», «Куда собрались? Вас можно спутать с невестой», «Хрупкая, красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после развода со вторым мужем звезда сама воспитывает детей.

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