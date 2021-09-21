Обещала и вернулась: Бритни Спирс в трусиках-шортах устроила горячие танцы на камеру

Американская поп-певица покинула Instagram, но смогла продержаться без соцсети всего шесть дней. Поклонники не оценили возвращение Бритни Спирс и ее видео.

Бритни Спирс давно стал кумиром миллионов людей по всему миру. Ее хиты, включая Baby one more time, до сих пор слушают люди разного возраста. Даже Ольга Бузова признавалась, что она фанатка Бритни. Но у американской поп-певицы судьба оказалась сложной. Она 13 лет была под опекой отца, что доставляло артистке много страданий. И лишь недавно Джеймс Парнелл Спирс отказался от своих полномочий как опекуна дочери.

Более того, у Бритни также состоялась помолвка с ее возлюбленным Сэмом Асгари. Однако после этого аккаунт певицы в Instagram удалили. Сама артистка заверила, что вернется и скоро, как только отпразднует помолвку. И вот спустя шесть дней звезда восстановила свою страничку. Она вернулась с новым видео, на котором устроила горячие танцы в трусиках-шортах и топе.

39-летняя Спирс не стесняется демонстрировать неидеальную фигуру. Она засветила дряблый живот и обвисшие бедра. Певица сообщила, что ей приятно просыпаться, так как она пропылесосила свою гостиную и там теперь приятно пахнет.

«Под эту песню Ленни Кравица весело танцевать… Конечно, моя любимая песня — «Я родился»! Да благословит всех вас Господь, и не забывайте оставаться благодарными и молиться, люди! Я очень серьезно отношусь к себе в этом танце», — также отметила звезда.

Многие поклонники были не рады возвращению Бритни. Фанаты признались, что их пугает поведение артистки, а также удручает ее внешний вид. «Забери у нее телефон сейчас», «Вам тоже это кажется подозрительным?», «А где кольцо?», «Живот трясется, бедра висят, ох, Бри», «Как то это не радует», — стали писать пользователи Сети.

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