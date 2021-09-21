«Ох, какая красота»: Лобода в эффектном платье с откровенным декольте обнажила бюст

Светлана Лобода в свое время выступала в группе «ВИА Гра», но уже много лет она строит сольную карьеру. Певица является одной из самых высокооплачиваемых исполнитель в стране. Она много путешествует и лишь во время пандемии позволила себе несколько месяцев провести на отдыхе с семьей. Однако теперь артистка снова много гастролирует. Особое внимание она всегда уделяет нарядам.

Ранее Лобода отметилась на модном показе. Она всегда выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства своей фигуры. В 38 лет певица может похвастаться точеными формами. На этот раз несколько костюмов она заказала для себя, увидев их на подиуме. А накануне перед очередным выступлением Светлана облачилась в блестящее платье металического цвета с откровенным декольте и пикантными разрезами на бедрах.

Артистка накинула на плечи халат и отправилась на сцену. При этом она демонстрировала красоту своей фигуры. Лобода засветила пышный бюст.

«Добрый вечер. Зашла мадам, красивенько», — отметил друг звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие признались, что она сразила их своей красотой. «Вот это налив!», «Такое платье носить могут только смелые», «Выглядите сногсшибательно», «Ох, какая красота», «Всех лишила дара речи», «Какая вы, просто богиня», «Афродита во плоти», «С вашей фигуры можно все», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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