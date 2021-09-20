Принарядилась: Подольская в струящейся юбке плиссе и блузке в горох появилась на премии

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий. А в прошлом году певица снова стала мамой. Теперь она растит еще одного сына, которого зовут Иван. на днях ему исполнится два года. Примечательно что артистка быстро вернулась в форму. Она возобновила концерты и стала часто участвовать в фотосессиях. И только минувшим летом она успела отдохнуть в Турции, Греции и Египте.

Теперь Наталья снова регулярно выходит в свет. 39-летняя мама любит наряжаться. Недавно она отметилась в брюках с принтом polka dot. А вот 20 сентября она вышла в свет, но уже без мужа. Певица посетила премию журнала Glamour. На этот раз она облачилась в осенний образ. Подольская выбрала светло-серую юбку плиссе с поясом и черную блузку в горох. Лук дополняли кожаный жакет и замшевые сапоги в тон юбки.

Артистка позировала перед камерами, держа в руках белую сумку.

«Никогда не любила горох, но тут такое дело», — сказала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова Многие одарили ее комплиментами. «Наталья. Очень красивый наряд», «Опять горох, сложно поверить, что вам он не нравился», «Какая красивая, очень элегантный образ», «Такая стильная», «Тренд на кожу актуален», «Очень элегантно, особенно нравится юбка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.