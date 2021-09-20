«Подчеркивает тонкую талию»: Навка в модных брюках палаццо канареечного цвета вышла в свет

Татьяна Навка привыкла много работать. Она является олимпийской чемпионкой и уже не первый год тренируют свою дочку Надежду. Спортсменке часто удается побывать на светских раутах и красных дорожках. Для каждого выхода в свет она тщательно подбирает себе образы. Недавно звезда появилась на празднике в корсете и брюках в горох. Она отметилась на мероприятии с мужем Дмитрием Песковым.

А накануне Навка отправилась на еще одну вечеринку. Она снова выбрала элегантный образ, надев черную блузку с жакетом и брюки-палаццо канареечного цвета. Обувь на каблуке дополнили ее образ. Она позировала с ожерельем и сережками, но потом предстала уже с меньшим количеством украшений.

На вечеринке выступил Григорий Лепс. Татьяна не удержалась и стала не только подпевать, но и танцевать. Она веселилась вместе с другими гостями. Поклонники одарили комплиментами фигуристку. Ее образ для портала Teleprogramma.pro также оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

«Дорого» — так хочется сказать не только про бренд ювелирных украшений Chopard, на мероприятии которого присутствовала фигуристка, но и про образ Татьяны.⁣⁣ ⁣⁣Акцентом в элегантном образе стали брюки палаццо в модном ярко-желтом цвете.⁣⁣ Фасон брюк, не только является актуальной классикой, но и прекрасно подчеркивает тонкую талию олимпийской чемпионки, а так же зрительно вытягивает рост.⁣⁣ ⁣⁣Лаконичный черный лонгслив с открытой зоной декольте и спиной, идеально подходит для демонстрации роскошных ювелирных украшений, которые примерила на себя фигуристка. ⁣⁣ В дополнение к топу Татьяна выбрала черный пиджак и закрытые лодочки, что позволило сделать весь образ более строгим. ⁣⁣Хочу отметить так же работу стилиста по волосам. Зачесанные назад волосы не отвлекают внимание на себя, подчеркивают тонкую шею, и острые черты лица фигуристки, так же акцентируют внимание на украшениях.⁣⁣ В целом, за счет строгого фасона и классических деталей, образ олимпийской чемпионки становится очень элегантным, а яркий цвет брюк делает весь outfit более свежим!⁣⁣» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.

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