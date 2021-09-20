Еще и угги в горох: Кудрявцева запечатлела дочку в платье ежевичного цвета в детском саду

Лера Кудрявцева в этом году отпраздновала 50-летие. Она большую часть жизни работает на телевидении. Блондинка знает почти всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Более того, она уже 19 лет становится ведущей «Новой волны» и зачастую появляется на светских раутах. Но свободное время Лера предпочитает посвящать семье. Недавно она отвела трехлетнюю дочку Марию в детский садик, а также отдохнула со своей мамой в Болгарии.

Лишь на днях Кудрявцева вернулась из отпуска. Она сразу приступила к работе. А вот 20 сентября ей удалось самой забрать дочку из садика. В соцсети она поделилась трогательными кадрами, на которых малышка встречает маму. При этом Мария была облачена в платье с пуговицами и гербом садика. Наряд ежевичного цвета дополнили сандалии. Но в руках девочка уже держала теплые угги с принтом «горох».

«Божьи коровки! Вот смотри!» — хвасталась дочка звезды. «Да ты что! Ой, какие! Маш, ну сейчас будем одевать. А что, шкафчик у тебя, смотри, какой красивый!» — отметила телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит наследница Леры и Игоря. Многие одарили малышку комплиментами и заверили, что она растет модницей, как мама. «Какая она красивая», «Маленькая копия Леры», «Классные угги», «Хвастается, это так мило», «Маша так выросла, уже самостоятельная», «Встречает маму правильно, показывая, что надевать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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