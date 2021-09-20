«Погуляли немного за ручку»: Алексей Чадов появился на публике вместе с возлюбленной

Алексей Чадов уже около 20 лет снимается в кино. Его прославили роли в картинах «Любовь в большом городе», где он играл с Верой Брежневой, а также «9 рота» и «Ночной дозор». Актер всегда предпочитал скрывать личную жизнь. Поэтому о его романе с Агнией Дитковските стало известно, когда они уже развелись. При этом экс-супруги поддерживают дружеские отношения и растят сына Федора.

В прошлом году Чадов отметился в компании новой возлюбленной. Вскоре стало известно, что он встречается с моделью Ляйсан Галимовой. Пара крайне редко выходит вместе в свет. Но на днях актер посетил премию журнала GQ. На светском вечере он появился в компании 32-летней Ляйсан. Девушка облачилась в белое мини-платье с объемным верхом и босоножки на каблуке. Алексей не отходил от своей спутницы. К слову, он надел смокинг с бабочкой.

«Погуляли немного за ручку! Спасибо GQ Russia, как всегда, на высоте», — написал он.

Даже Татьяна Лютаева, мама Дитковските, оценила фото, оставив эмоджи в виде пламени. А поклонники заметили, что модель очень похожа на бывшую жену артиста.

«А я и подумала, что Агния, успела порадоваться», «Девушка очень похожа на нее», «Перепутала с Агнией», «Вот что значит, нравятся женщины одного типажа. Ну что же, главное будьте счастливы», «Очень красивая пара!!! Потрясающе выглядите вместе! Классные образы», «Шикарная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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