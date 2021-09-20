«Булки проглотили трусики»: преобразившаяся Бузова оголила свою «сдобу» на глазах у Лазарева

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Только на ее Instagram подписано более 23 миллионов человек. Она не раз сталкивалась с трудностями и критикой, но при этом телеведущая никогда не жалела сил, чтобы совершенствоваться. Если еще зимой ее критиковали за худобу, то минувшим летом она не только поправилась, но и сделала упор на спорт. В последнее время звезда часто носит короткие платья, хвастаясь формами.

Еще накануне Ольга была в Москве и отмечала старт нового шоу «Звезды в Африке», ведущей которого она стала. А 20 сентября артистка уже оказалась в Турции. Она устроила себе отпуск и стала делиться пляжными кадрами. Примечательно, что в это время там отдыхал и Сергей Лазарев. Они случайно встретились на побережье. Друзья артистов засняли этот момент на камеру.

Бузова в предстала в раздельном купальнике. При этом она засветила округлые бедра. Телеведущая общалась с коллегой, когда заметила, что их снимают.

«Папарацци», — отметил Лазарев.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. При этом многие отметили, что ее фигура преобразилась. «Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели», «Орех неупругий, пора в зал», «Что-то вид сзади пикантный», «Трусики меж булочек!», «Булки проглотили трусики», «Фигурка у Сереги такая спортивная», «Оля, ты с ним все чаще видишься», «Какие кадры. Похорошела, фигурка налилась», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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