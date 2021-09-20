«Плавать не мешает?»: Бузова в бикини с высокой талией засветила наливной «поплавок» в море

Звезда приехала на отдых в Турцию. Экс-ведущая проекта «Дом-2» произвела фурор упругими прелестями, засветив слишком много тела.

Ольга Бузова уже длительное время строит карьеру телеведущей. Если первое время ей было сложно среди звезд шоу-бизнеса, то теперь она является одной из тех, с кем дружит Филипп Киркоров.

Артистка стала желанной гостьей на премиях, фестивалях и разных проектах. Минувшим летом она едва находила время на отдых, так как снималась в новых шоу. При этом звезда поправилась, о чем сама сказала.

Примечательно, что Ольга не стесняется демонстрировать фигуру в мини-юбках и откровенных платьях. Более того, поклонники считают, что теперь телеведущая выглядит лучше, чем раньше. Накануне артистка уехала в Турцию, чтобы отдохнуть после насыщенных рабочих недель. Первым делом Бузова поделилась пляжным видео. Она предстала в купальнике с узором. Блондинка повиляла бедрами в бикини и окунулась в море.

Как оказалось, звезда приехала на курорт, поучаствовав в споре во время вечеринки. Смелые кадры восхитили поклонников. Многие отметили, что у артистки фигура преобразилась.

«Красивая шикарная Ольга», «Ух ты, кайфово быть тобой, Оля», «Ты красотка, фигура супер», «Такой поплавок! Плавать не мешает?», «Ракушку-то прикрой», «Нашла, чем дразнить», «Фигурка-то сочная, и животик есть», «Теперь у тебя аппетитные формы, есть что показать», — прокомментировали пост подписчики.

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