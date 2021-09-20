«Как же хороши!»: Пегова в платье в горох блеснула роскошным декольте на юбилее Нетребко в Кремле

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке множество работ в кино. Она снималась с Сергеем Буруновым, а также другими известными актерами. Примечательно, что Ирина обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей облачаться в женственные наряды.

Более того, она не раз участвовала в телевизионных шоу и даже побеждала в проекте «Танцы со звездами». А после выступлений на «Ледниковом периоде» артистка решила похудеть и уже летом похвасталась преобразившейся фигурой.

Не так давно Ирина отдохнула в Геленджике. Она не только купалась, но и каталась на доске для серфинга. Но к 18 сентября актриса вернулась в Москву. Она посетила концерт Анны Нетребко, которая решила отметить юбилей на сцене Кремля. Оперная дива выступила для друзей и поклонников, а потом устроила банкет. Пегова для такого вечера выбрала платье в горох с глубоким декольте. Длинные серьги и алая помада дополнили ее лук.

«Серия селфи на дне рождения у Нетребко Анны! В Кремлевском дворце! С Юбилеем», — отметила она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Ирина получила множество комплиментов. «Ирина, как же вы хороши! Прям любуюсь», «Женственность в ваших руках», «Вам так идет красный!», «Девчонки, какие вы красивые», «Красота спасет мир!», «Видела в живую, еще лучше… Красотка», «Ну какая же вы фантастическая», «Какая женственность, ох», — прокомментировали пост подписчики.

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