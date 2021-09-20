«Оль, еще короче не было?»: Бузова в мини-платье на тонких бретельках не скрыла прелести

Телеведущая для вечеринки выбрала женственный образ. Она спела и устроила танцы с коллегами.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Она не раз появлялась на светских раутах в вечерних нарядах с длинным шлейфом и приглашала мировых звезд для съемок своих клипов.

В этом году телеведущая покинула свой пост в шоу «Дом-2», но при этом все лето снималась в новых проектах. Она каждый день меняла образы и не боялась демонстрировать фигуру. При этом звезда не скрывала, что поправилась.

Накануне состоялась премьера первой серии нового шоу «Звезды в Африке», где Ольга была ведущей с Михаилом Галустяном. Она отправилась на вечеринку, посвященную этому событию. Там в небольшом кино-зале телеведущая увидела выпуск вместе с участниками проекта.

Для такого случая она выбрала мятное мини-платье на тонких бретельках и разрезом на юбке. Наряд подчеркнул ее бюст и стройны ноги. Босоножки на шпильке дополнили ее лук.

Бузова также сделала высокую прическу с волнами и макияж с акцентом на губы. Она продефилировала в своем наряде, засветив все прелести. Потом артистка пообщалась с Галустяном и Анной Хилькевич. Телеведущая также спела для гостей. А вот после вечеринки она поспешила в аэропорт. Звезда улетела отдыхать в Турцию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто ее осудил за смелый наряд.

«Какая красотка», «Вот это элегантность», «Оль, еще короче не было?», «Набухшие пуговки видны», «Опять без белья, Оля», «Какая ложбинка», «Похорошела, однозначно», «Красотка, наряд прям нежный, но дерзкий», — прокомментировали кадры подписчики.

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