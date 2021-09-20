«Не помню, как я выжила в тот день»: Энистон рассказала, как работала курьером в Нью-Йорке

До того, как стать звездой «Друзей», актриса Дженнифер Энистон работала курьером в Нью-Йорке. Правда, всего один день, но сегодня 52-летняя артистка вспоминает этот опыт со смехом. На днях она появилась в шоу Джимми Фэллона The Tonight Show и рассказала эту историю.

«После школы я подрабатывала в рекламном агентстве. Вообще-то, там работала моя мама, и, чтобы получить больше карманных денег, я выполняла случайную работу. И вот однажды их велосипедный курьер просто не появился в офисе», — поведала Дженнифер.

Сотрудники агентства спросили у девушки, умеет ли она ездить на велосипеде. Будущая звезда умела, но не в условиях оживленных улиц Нью-Йорка.

«Чтобы вы понимали, я могу ездить на велосипеде в Центральном парке, так как там есть мягкие участки для приземления, — уточнила Энистон. — Но я просто смело сказала «да», они дали мне мешок и положили туда кучу цилиндров. Не помню, как я выжила в тот день, потому что это было… Оказаться на Пятой авеню с ее пробками и всем, что у меня было на руках… Думаю, я могла сесть в такси, чтобы просто закончить этот день».

Рассказ актрисы рассмешил ведущего, но он отметил, что Дженнифер выполнила главную задачу — доставила все посылки по назначению. Энистон действительно справилась, но она никак не может вспомнить, что тогда случилось с велосипедом.

Напомним, что карьера звезды в кино началась в 1990 году, когда ей было около 20 лет. Культовый сериал «Друзья» стартовал в 1994-ом.

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