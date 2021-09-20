«Сосредоточены на работе»: стали известны планы Кейт Миддлтон и принца Уильяма на 2022 год

В следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. По этому случаю в начале июня 2022-го в королевстве пройдут празднования, а всем британцам будут предоставлены четыре выходных дня.

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены больше времени посвятить работе, чтобы поддержать королеву. Так считает эксперт Ник Буллен.

«Думаю, что все следующие 12 месяцев Кейт и Уильям будут сосредоточены на работе, чтобы поддержать королеву в этот особенный для нее год», — цитирует Буллена Us Magazine.

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Напомним, ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские планируют переехать из Кенсингтонского дворца в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к Елизавете II. Пара подыскивала школу в новом районе для своих детей.

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