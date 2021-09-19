«Сочный контент»: Анна Калашникова похвасталась матовой кожей в микробикини

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Анны Калашниковой появилась фотография знаменитости в купальнике ярко-травяного цвета. Примечательно, что пляжный наряд едва прикрывал прелести певицы.

Еще недавно Калашникова наслаждалась отпуском в солнечной Турции и делилась с подписчиками откровенным контентом у бассейна и на море. По приезде в Москву фото в купальниках и коротких юбках пропали из ленты Анны.

Однако Калашникова признала: грех прятать красивое фото. Поэтому бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина опубликовала фото в маленьких ярких кусочках бархатной ткани.

«Любимые! Желаю всем прекрасных выходных. Как вы и просили, возвращаю вновь сочный контент из Турции!», — порадовала поклонников Анна.

«Сексуальная фигура», «Цвет купальника огонь», «Обалденные цвет», «Вам очень идет зеленый цвет», «Тебе зеленый к лицу! Прекрасный купальник!», «Какая фигура, вам все к лицу», — отметили фолловеры Калашниковой.

Напомним, ранее Анна Калашникова первый раз поиграла в гольф. Модель выбрала для тренировки молочный комплект из кроп-топа с глубоким декольте и микрошорты. Принт в виде перца чили украсил наряд артистки.

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