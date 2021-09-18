Элегантная: Ани Лорак в силуэтном платье с открытыми плечами подчеркнула изящные изгибы фигуры

Певица запечатлела себя в гримерке в женственном наряде.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она давно строит карьеру на сцене. Поклонники не раз удивлялись тому, что певица с годами не стареет. Более того, ей удается держать себя в форме. Если раньше артистка не публиковала фото в бикини, то после развода артистка стала делится пляжными фото. Более того, ее концертные наряды порой будоражат фанатов.

На днях Лорак повеселилась на вечеринке, где показала плоский живот и роскошное декольте. Там она повстречала Филиппа Киркорова, который давно с ней дружит. Король отечественной эстраде был очарован певицей. А вот 18 сентября артистка отправилась на выступление. Для особенного вечера Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) выбрала силуэтное черное платье на одной бретельке.

Наряд с открытыми плечами подчеркнул все изгибы фигуры певицы. Лорак показала осиную талию. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие одарили звезду комплиментами.

«Самая шикарная, несравненная артистка», «Шикарно выглядите», «Дива! Абсолютно заслуженно, поздравляю!», «Какой образ!», «Сногсшибательная дива», «Какая же у вас безупречная фигура», «Просто бесподобна. Такие бедра, шикарные», «Очень идет такой стиль», «Каролина, вы украшение любого мероприятия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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