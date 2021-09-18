«Ох, к народу округлостями»: Савельева в бикини с изюминкой оголила массивный «поплавок»

Саша Савельева в свое время стала знаменита, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Позже долгие годы она гастролировала с группой «Фабрика». Но несколько лет назад певица начала сольную карьеру.

Более того, она сделала перерыв в творчестве, так как стал мамой. Артистка подарила мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Она быстро вернулась в форму. Теперь она часто путешествует и участвует в фотосессиях.

После семейного отпуска, который Саша провела в Италии, ей пришлось на три дня оставить сына. А чтобы подразнить поклонников, молодая мама поделилась фото, на котором предстала в купальнике ультрамаринового цвета.

Лиф и трусики украшали рюши, которые придали телу объем. Такое бикини с изюминкой подчеркнуло округлые формы певицы. Савельева предстала у бассейна в Леццено.

«Картинка на память», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать модели. «Красивая женщина, есть на что посмотреть», «Божечки, мои глазки радуются», «Цвет определенно твой!», «Саша, какая вы красивая!», «Какая красивая Саша, просто картинка», «Горячо», «Зачем вы такое показываете?», «Ох, к народу округлостями», «Плавать не мешает?», — прокомментировали пост подписчики.

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