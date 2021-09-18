«Эти дети счастливы!»: Пугачева спела для двойняшек, а молодая няня — принесла торт

Алла Пугачева в этом году отметила 72-летие. Она не перестает ухаживать за собой и одеваться по последним трендам. Недавно она вышла в свет с мужем Максимом Галкиным. Они посетили премьеру фильма, покрасовавшись на красной дорожке. Также певица успела съездить на рыбалку с Кристиной Орбакайте и повеселиться на празднике у друзей. Теперь и в ее замке настал праздник.

18 сентября Лиза и Гарри отметили день рождения. С самого утра их стали искать родители, чтобы поздравить. Галкин только вернулся с гастролей, но он заснял все происходящее на скрытую камеру. По его словам, малыши сначала не хотели, чтобы их снимали. Так вышло, что в кадре слышно, как Пугачева поет.

«А-ля-ля-ля. С днем рождения тебя и тебя. Вы где, дети?» — пропела она.

В это время по лестнице пробежала молодая няня двойняшек в джинсах и клетчатом платке. Потом она попала в кадр, когда Гарри вышел к родителям. Девушка поспешила скрыться. Когда все обменялись поздравлениями и подарками, няня принесла торт со свечками. Именинник задули огонь и рассмеялись.

«Это общий семейный праздник», — отметила Примадонна.

Она рассказала, что видела, как сын мастерит из шишек подарок для сестры. А Лиза не только склеила картонный домик, но и открытку.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие друзья и знакомые присоединились к поздравлениям. А вот поклонники восхитились няней малышей, которую видят не часто.

«Макс, дорогой, поздравляю вас с Аллой Борисовной, прекрасных родителей, с этим прекрасным днем. Это ваш праздник. Наблюдать за тем, как вы развиваете и воспитываете своих прекрасных чад—одно удовольствие. Пусть они всегда остаются источником вашей радости и вдохновения! Пусть растут здоровенькими и счастливыми!» — сказала Валерия. «Желаю сохранить непосредственность, артистизм, внутреннюю свободу, индивидуальность! Ценить ту любовь и заботу, которая исходит от родителей! Это тот случай, когда смотришь и понимаешь — эти дети счастливы!!! И пусть счастья в жизни будет очень- очень много», — присоединилась Марина Зудина.

«Какие все клевые, какая семья, и дети получились в папу и маму! Гарика и Лизу с Днюшечкой!» — написал Александр Буйнов. «Макс, примите наши искренние поздравления с днем рождения Гарри и Лизы! Как быстро они вырастают , смотрю на своих уже взрослых , стихи уже не читают, но не менее интересно могут развлечь… Уютно и тепло у вас в доме!» — восхитилась Марина Газманова.

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