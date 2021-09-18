Лиза Пескова в сверкающем кроп-топе позировала для Алеси Кафельниковой

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова- Алеси — появилась запись, в которой модель снимала на камеру подругу в одном из столичных ресторанов. Примечательно, что вечер Кафельникова провела в компании Лизы Песковой.

Лиза и Алеся тесно общаются. Ранее дочь Дмитрия Пескова подарила новоиспеченной мамочке белоснежный комбинезончик для дочери. Напомним, в июле 2021 года в семье Кафельниковой и ее мужа появилась малышка Киара. Отцом девочки стал бывший возлюбленный Светланы Ходченковой — актер Георгий Петришин.

А на днях Пескова отметилась на вечеринке с Кафельниковой. Алеся, несмотря на появление дочери, не забывает про посиделки с друзьями и светские мероприятия. Кафельникова выбрала атласное платье-комбинацию черного цвета для встречи с Песковой.

Алеся фотографировала подругу на пленочный фотоаппарат. Блондинка в кроп-топе из серебристых страз и светлых расклешенных джинсах закинула одну ногу на стул и с чувственным взглядом позировала для Кафельниковой.

Напомним, ранее Лиза Пескова поиграла в теннис и сделала зарядку на одном теннисных кортов вместе с отцом и его женой Татьяной Навкой.

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