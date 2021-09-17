Стальной пресс и округлые бедра: Наталья Рудова похвасталась результатами похудения

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» — Натальи Рудовой — появилась запись, в которой знаменитость покружилась в облегающих лосинах и кроп-топе. Примечательно, что актриса не только рассказала об успехах в похудении, но и наглядно показала прелести фигуры.

Напомним, после возвращения из отпуска Наталья принялась за коррекцию фигуры. Рудова ранее хвасталась силовыми тренировками дома и в зале. Актриса признавалась, что обзавелась упругими мышцами. Однако во время отдыха блондинка не отказывает себе в деликатесах. Поэтому рельефные формы Рудовой скрываются за лишними килограммами.

К слову, Наталью это совсем не пугает. Она усердно занимается и меняет рацион по приезде с морей.

«Кстати, на сегодняшний день за один месяц и девять дней я скинула 4,5 килограмма. Это минус 4,5 сантиметров в талии и минус пять сантиметров в бедрах. Я счастлива! Худеем дальше», — заявила Рудова.

Наталья в кипенно-белом спортивном бра и черных обтягивающих лосинах позировала перед зеркалом. Актриса продемонстрировала рельефный пресс и стройные ножки с покатыми бедрами.

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