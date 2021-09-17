«Цветете и пахнете»: Яна Рудковская продемонстрировала пляжный наряд с эффектом «бесконечных ног»

Жена фигуристка Александра Плющенко — Яна Рудковская — разместила на личной странице в Instagram фото в купальнике-леотарде с фигурным вырезом на животе.

Рудковская дополнила образ круглыми очками Chanel и туникой из тонкой ткани черного цвета. Яна обожает все разлетающееся. Платья со шлейфом знаменитость демонстрирует на музыкальных фестивалях и домашних фотосессиях. И даже на пляже блондинка не забывает про туники и парео. Их Рудковская расстегивает, чтобы ветер приподнимал наряд в воздух.

Вот и к черному сплошному купальнику Яна подобрала летящую накидку. В ней звездный продюсер позировала, оголив «аппетитные булочки».

«Вы очень красивая и умная», «Красотка», «Фото — супер, вы очень красивая», «Какая прелесть, вы очень красивая», «Крутой образ», «Красивый купальник», «Идеальная красавица», «Цветете и пахнете», — восхитились пляжным образом Яны ее поклонники.

Напомним, ранее Яна Рудковская решила доказать хейтерам, что не использует фотошоп. Продюсер опубликовал видео и фото в одном и том же купальнике, чтобы фолловеры сравнили фигуру знаменитости.

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