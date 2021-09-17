Вера Брежнева в полупрозрачном топе с серебристой бахромой не скрыла пышную грудь

Артистка выступила в откровенном наряде на сольном концерте.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Веры Брежневой появилась фотография знаменитости в пикантном концертном образе.

Брежнева выбрала кроп-топ и мини-юбку из серебристых длинных нитей. Бахрома сверкала на гладкой коже блондинки. Вера дополнила образ босоножками в цвет наряда. Жена композитора Константина Меладзе подчеркнула покатые бедра облегающей юбкой.

К слову, певица с трудом поместила раздавшуюся грудь в топ. Прозрачные лямки лифа придерживали пышные формы, но они все ровно стремительно вылезали наружу.

Отметим, что поклонники Брежневой позавидовали фигуре артистки и ее яркому наряду.

«Красотка! Костюм классный! Я даже готова также похудеть, если бы у меня такой был», «Так, ничего не знаю, я хочу этот блестящий костюм», «Какие ножки, Вера!», «Можно смотреть бесконечно», «Платье — восторг!», «Вера, вы, как всегда, шикарны», — написали поклонники Брежневой.

Напомним, ранее Вера Брежнева полюбовалась своей точеной фигуркой в черном нижнем белье. Артистка засветила плоский животик и объемный бюст.

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