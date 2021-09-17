«Скоро услышите мое первое слово»: внучка Аллы Пугачевой активно учится говорить

Девочка появилась на свет в августе 2020 года.

Бухгалтер Гузель Пугачева, жена племянника примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, в Instagram разместила видео со своей дочерью — Аллой Пугачевой – младшей. На кадрах девочка уже пытается говорить.

«Уже изо всех сил пытаюсь говорить. Скоро услышите мое первое слово! А какое слово было у вас самым первым?» Гузель Пугачева

«Прелестная дитя», «Очень красивая девочка. Есть определенные сходства с Аллой Пугачевой», «Пусть она, главное, будет счастлива. А на кого она похожа — не так уж и важно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева – младшая появилась на свет в августе 2020 года. Родители окружили ребенка своей заботой и вниманием. Заметим, что у племянника Аллы Пугачевой, Влада, есть еще сын. Он живет в доме водителя Примадонны. Дело в том, что у Влада в свое время были серьезные проблемы с наркотиками. Тетя вылечила его, оплатив лечение за рубежом. При этом ребенка у племянника она была вынуждена забрать.

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