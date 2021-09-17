«Деловые встречи никто не отменял»: беременная Ольга Серябкина не скрыла большой животик

Певица Ольга Серябкина, которая получила широкую известность в группе «Серебро», в Instagram разместила несколько новых кадров. На снимках она находится уже на большом сроке беременности. Судя по всему, даже незадолго до родов звезда не отсиживается дома, а встречается с коллегами по миру шоу-бизнеса.

«Деловые встречи никто не отменял». Ольга Серябкина

«Оля, скоро у тебя будут бессонные ночи. Так что наслаждайся спокойными деньками», «Оля, до сих пор непривычно видеть вас беременной», «Боже, как вам, Оля, идет беременность», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что малыш будет первым не только для Ольги Серябкиной, но и для ее супруга. Заметим, что избранник исполнительницы младше ее на три года. О Георгии известно, что он не медийный человек. Занимается самыми разными проектами. От шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.