«Равнодушие рушит людские связи»: Александр Жулин запечатлелся с молодой женой на курорте

Как отметил тренер и фигурист, нужно бояться равнодушных людей.

Тренер и фигурист Александр Жулин в Instagram разместил романтичные кадры со своей молодой женой Натальей Михайловой. На снимках они находятся на курорте. У пары в отношениях, судя по всему, царит полная идиллия.

Как отметил Александр Жулин, чем меньше люди разговаривают друг с другом, тем больше становятся чужими. По его мнению, пропасть пролегает не сразу. По камешку убираются с мостов отношений теплые слова и фразы: «Привет, как дела?», «Расскажи, что у тебя нового», «У тебя все хорошо?»

«Равнодушие рушит людские связи. Равнодушие делает сердечные беседы ненужными. Равнодушие делает близких далекими, родных чужаками, которым нечего больше сказать при встрече. Бойтесь равнодушных людей». Александр Жулин

Напомним, что Александр Жулин и Наталья Михайлова вместе уже 10 лет. Свадьбу они сыграли в 2011 году. В семье подрастают две дочери — Екатерина и Елена. Заметим, что Наталья Михайлова младше своего мужа на 23 года, что не помешало паре создать крепкую семью.

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