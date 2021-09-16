Сабина Ахмедова распласталась в мини-бикини и позировала для возлюбленного

Актриса Сабина Ахмедова разместила пикантный снимок на личной странице в Instagram. Знаменитость позировала на море в Греции.

Исполнительница роли певицы Карины в сериале «Содержанки» вытянулась во весь рост на прибрежных камнях на отдыхе. Сабина крепко сжала одну руку и закинула обе ладони за голову. Артистка эротично приоткрыла рот, а глаза прикрыла солнечными очками с круглой оправой.

Ахмедова продемонстрировала соблазнительный животик и округлые бедра в раздельном купальнике. Топ пляжного наряда подчеркнул аккуратную грудь стройной артистки благодаря вырезу посередине.

Сабина согнула одну ногу в колене, добавив своему образу больше соблазнительных линий.

Актриса отметила, что сфотографировал ее возлюбленный. Профиль в Instagram у избранника Ахмедовой закрыт. Да и сама Сабина почти ничего не рассказывает о молодом человеке. Известно, что мужчину зовут Никита Душкин.

«Как статуэточка, вся точеная! Чудо!», «Словно греческая богиня! Красиво и романтично», «Как же хорошо и красиво», — восхитились Сабиной ее поклонники.

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