Лопырева в свитере оверсайз цвета Барби и массивных ботинках похвасталась стройными ногами

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится следить за своей внешностью. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь блондинка часто появляется на светских раутах и спортивных мероприятиях. Она участвует в фотосессиях и организовывает такие мероприятия, как фестиваль «Матрешка». Недавно она снова приехала в Москву и сразу оказалась в центре светской жизни.

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Почти каждый день Виктория появляется на светских мероприятиях. На днях она повеселилась на вечеринке, где предстала в лосинах и жакете с воротником «Клодин». А вот теперь модель решила похвастаться своим женственным осенним нарядом. Она облачилась в свитер-оверсайз цвета Барби, который предпочла носить как платье. Лопырева дополнила свой лук черными массивными ботинками на шнуровке, которые в моде не первый сезон.

Лопырева позировала на лужайке, демонстрируя стройные ноги. Потом она также запечатлелась в машине, показав вблизи свою обувь.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие одарили блондинку комплиментами. «Просто бомбический образ», «Как вы мне нравитесь», «Вика, ваши ноги — экспонат», «Просто куколка», «Такая роскошная, современная леди», «Ноги безумно длинные и стройные», «Ты же мама, ну как можно иметь такую фигуру?», «Зависть и только», — прокомментировали кадры подписчики.

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