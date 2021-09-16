«Костюмчик супер!»: Анна Калашникова добавила «перчинки» в свой образ для игры в гольф

В одной из последних записей на личной странице в Instagram певицы Анны Калашниковой появилась фотография знаменитости на поле для гольфа. Телеведущая забивала в лунки в секси-топе и шортах-бермудах с акцентом на пышных бедрах.

Калашникова похвасталась модным образом для спорта. Анна призналась, что ее возлюбленный часто играет в гольф и даже занимает призовые места на соревнованиях. Длинноволосой красавице некогда играть в гольф, хотя это занятие ее очень увлекает. На отдыхе в Турции Калашникова впервые взяла клюшку для гольфа.

«Гольф — как отдельный вид искусства! Первый урок прошел успешно, на дистанцию 50 попала почти сразу! Теперь надо задуматься, а не продолжить ли все-таки в Москве, раз так хорошо получается», — заявила Калашникова.

Анна позировала на поле в соломенной шляпке, розовых тапках Dior и белоснежном костюме с перцами. Ярко-красные овощи украсили топ-бюстье и бермуды Калашниковой. Модель не скрыла под таким нарядом бесконечно длинные ножки и плоский животик. Более того, она подчеркнула наливную грудь с помощью глубокого декольте.

«Костюмчик супер!», «Неотразимая красавица», «Как всегда, сногсшибательна», — отметили поклонники Анны.

Напомним, ранее Анна Калашникова вильнула спелым «орешком» в бикини с кисточками. Артистка эффектно прошлась к морю на отдыхе в Турции.

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