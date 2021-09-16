«Ангел без белья»: невестка Орбакайте в топе с глубоким декольте обнажила изящный бюст

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Не так давно он отметил годовщину со дня свадьбы со своей возлюбленной Аленой Красновой. Пара редко вместе появляется на публике, но при этом они обожают устраивать вечеринки и веселиться в компании своих друзей. Супруги живут в квартире, которую им подарила Алла Пугачева. Певица очень любит своего внука и поддерживает его во всем.

16 сентября для Никиты особенный день. Он готовится к премьере в театре, где участвует в мюзикле. Пока артист находился на репетиции, его жена наряжалась и готовилась к вечеру. Алена засняла себя в салоне красоты. Она предстала в кроп-топе с глубоким декольте, которое было украшено металическим кольцом. Брюки с высокой посадкой дополнили образ и подчеркнули тонкую талию.

Невестка Орбакайте похвасталась упругим бюстом. Она покрасовалась на камеру, демонстрируя образ.

«Сегодня очень важный день. Идем все на премьеру в театр, где Никита играет главную роль», — похвасталась модель.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит жена Преснякова. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица! Нет слов», «Я всегда вами любуюсь», «Ангел без белья», «Хороша», «Только на таких стройных девушках топы смотрятся очень органично», «Ты просто роскошная», «Как же повезло Никите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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