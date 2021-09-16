В нежных объятиях: Савельева оделась в одном стиле с Сафоновым для фотосессии

Саша Савельева уже давно выступает на сцене. Она участвовала в «Фабрике звезд», что и сделало ее знаменитой. Ни один год певица гастролировала вместе с группой «Фабрика». Она никогда не была обделена вниманием мужчин, но ее сердце завоевал актер Кирилл Сафонов. Они вместе уже 11 лет, но лишь два года назад у них появился ребенок. Пара воспитывает сына Леона.

Не так давно Савельева вернулась из поездки. Она отдохнула с семьей в Италии. Даже маленький наследник путешествовал вместе с ней. Артистка еще больше сблизилась с мужем, так как он часто выступает в роли ее фотографа и оператора. Но накануне певица приняла участие в фотосессии вместе с ним. Они даже оделись в одном стиле. Кремовый кардиган и брюки скинни стали выбором актера. А вот Саша надела брюки цвета корицы и кремовый свитер.

«У нас с мужем всегда очень веселые съемки, то моя голова мешает, то… другая часть тела», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Кирилл очень нежно держит в объятиях свою возлюбленную. «Какая красивая пара!», «Боже, ну какие же вы прекрасные, ребята», «Какой он обаятельный мужчина», «Такие естественные и мягкие», «Просто фантастически», «Шикарная пара! Счастья вам!», «Какая красивая и гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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