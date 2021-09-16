Ах, эти ножки!: Саша Дони в короткой тунике с брутальным корсетом не скрыла стройные бедра

В одной из последних публикаций личного микроблога новой подружки шоумена Тимати — Саши Дони появилась свежая фотография в пленительном модном образе. Примечательно, что снимок с Миконоса не скрыл обворожительные ноги блондинки.

Модель еще недавно отдыхала с бывшим возлюбленным телеведущей Анастасии Решетовой в Греции, а теперь вернулась к себе в Киев. После неожиданного появления в профиле Instagram у Тимура Юнусова Дони обзавелась новыми поклонниками. В первую очередь фолловеров интересуют выдающиеся формы модели.

Саша не боится хейтеров, которые осуждают ее за многочисленные процедуры по изменению внешности. Вот и недавно Дони опубликовала памятный снимок с Миконоса. На фото модель продемонстрировала бесконечно длинные ножки. Саша оголила соблазнительные бедра и округлые ягодицы.

Модница скомбинировала тапки Hermes и тунику с бахромой. А также подчеркнула тонкую талию и пышную грудь с помощью кожаного корсета.

Напомним, ранее Саша Дони рассказала о том, как относится к росту мужчины. Несмотря на то, что девушка почти на голову выше возлюбленного, она не стесняется носить каблуки на свидания с Тимати.

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