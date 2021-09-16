Анна Хилькевич повторила танец Бритни Спирс из клипа Baby one more time

16 сентября актриса Анна Хилькевич порадовала своих фанатов видеопародией. 34-летняя звезда сериалов попала на съемки в павильон, имитирующий школу, и не смогла удержаться от соблазна «похулиганить» в школьном коридоре. Артистка использовала эту локацию, чтобы повторить знаменитый танец Бритни Спирс из клипа Baby one more time.

Анна нарядилась в белый воротник и мини-юбку, подражая американским школьницам, и повторила движения Бритни, хотя коридор оказался гораздо уже, чем в музыкальном видео звезды.

«В школе я была фанаткой Бритни. Теперь я выросла, но я все еще ее уважаю, несмотря на все сложности, с которыми ей пришлось столкнуться, — поделилась Хилькевич в Instagram. — Это видео несет в себе только добрый посыл в прошлое и мое, и ее».

Напомним, на днях многолетняя борьба Бритни Спирс против ее опеки закончилась. Певица почувствовала дух долгожданной свободы и тут же обручилась со своим женихом. Позже она удалила свою страницу в Instagram, сообщив, что хочет отдохнуть от чужого внимания и посвятить время личной жизни. Из-за своих проблем поп-звезда не давала концертов с 2019 года.

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