С красоткой-мамой: Кудрявцева блеснула стройной фигурой в мокром мини-бикини на отдыхе

Лера Кудрявцева не скрывает, что следит за своей внешностью. Многие восхищаются ее моложавым видом, а вот сама телеведущая шутит, что выглядит старой. В этом году она отпраздновала 50-летие. Шумного праздника блондинка не стала устраивать. Зато летом она провела отпуск с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией сначала в Сочи, а потом в Турции. Боле того, не так давно звезда снова улетела отдыхать.

На этот раз Лера проводит время в Болгарии со своей мамой Александрой Ивановной. В прошлом году у нее были проблемы со здоровьем, но за минувшие месяцы она прошла реабилитацию. Телеведущая поделилась кадрами с моря, на которых не просто позировала с родительницей, но и плескалась с ней в море. Кудрявцева облачилась в мини-бикини с цветочным принтом, а ее мама надела купальник с похожим узором.

Поклонники удивились таким кадрам. Многие отметили, что у телеведущей сильная и красивая мама. Многие также увидели, что Лера похожа на родительницу. «Классное видео», «Так трогательно, берегите свою мамочку», «Вы такие классные», «Лера, у вас тату есть или нет, не пойму», «Это новые тату или хна? Вообще не замечала», «У вас дочка — красотка», «Вы прекрасная дочка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.