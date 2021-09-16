Ким Кардашьян рассказала о том, будет ли у нее пятый ребенок

Ее младшая сестра снова беременна. А что думает 40-летняя звезда телешоу?

После новости о том, что ее младшая сестра Кайли Дженнер беременна во второй раз, о новых детях заговорила и американская телезвезда Ким Кардашьян. 16 сентября она появилась в шоу Эллен Дедженерес, и ведущая спросила гостью, собирается ли еще кто-нибудь из большой семьи Кардашьян-Дженнер пополнить потомство.

Дело в том, что в 2018 году Ким, Кайли и их сестра Хлоя родили по девочке с разницей в несколько недель, а потом называли этих детей тройняшками. Рассказывая о новой беременности в их семье, 40-летняя звезда весело отметила, что можно было бы выдать еще одну такую тройню.

«Но у тебя не будет еще одного ребенка. Ты ведь закончила в этим, правда?» — уточнила Эллен. «Да, да… Думаю, да, — сказала Ким с улыбкой. — Думаю, я закончила. У меня много детей. Я все».

Напомним, что у Ким Кардашьян и ее бывшего мужа Канье Уэста четверо детей 8, 5, 3 и 2 лет. Последних двоих пара завела с помощью суррогатной матери, так как первые двое появились на свет с осложнениями для звездной мамы. В 2021 году супруги развелись, продолжая заботиться о своих наследниках.

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