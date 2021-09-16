Гардемарин: Исаев из «Уральских пельменей» показал свои юношеские снимки из стройотряда

Как отметил шоумен, с тех пор прошло уже 32 года.

Один из лидеров «Уральских пельменей» — Сергей Исаев — в Instagram поделился архивными кадрами. На снимках он запечатлен в 1989 году в составе стройотряда «Горизонт».

Тогда будущий шоумен учился в УПИ. У юмориста смешные кудри на голове, от которых с годами он избавился.

«При подготовке к концерту «Уральских пельменей» часто ищешь старые фото, по сусекам и перфокартам. Очередная порция. Первая целина ССО «Горизонт» 1989 год». Сергей Исаев

«На Дмитрия Харатьяна похож. Прямо гардемарин», «Какой молоденький и красивый», «Прическа просто отпад. Понимаю, что тогда такая мода была», «Леонтьев отдыхает. Прямо Брэд Питт в молодости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что именно в стройотряде Сергей Исаев познакомился с Дмитрием Соколовым. Тот вернулся в родной вуз, чтобы доучиться после армии.

Будущие звезды сдружились и через какое-то время на свет появилась команда «Уральские пельмени». Вот уже 30 лет они вместе выходят на сцену.

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