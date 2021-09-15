«Как засмущала»: Лорак блеснула пышным декольте перед Киркоровым на красной дорожке

Певица посетила светский вечер в откровенном наряде. Она записала с королем отечественной эстрады видео, где явила крупным планом свои формы.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене, создавая фееричные шоу. После развода певица стала сама заботиться о дочке Софии. При этом она успевает совмещать материнство и карьеру. Минувшим летом артистка свозила наследницу на море. Они также вместе гостили в Киеве. Но уже 1 сентября звезда отвела дочку в школу.

С наступлением осени жизнь в столице снова закипела. Красные дорожки проходят почти каждый день. 15 сентября певица появилась на празднике, которое организовало «Русское радио» в честь дня рождения. На этот раз артистка вышла в свет в черных брюках клеш и топе-бра с цепочками. Длинный хвост и вечерний макияж дополнили образ.

На красной дорожке Лорак встретила Филиппа Киркорова. Они дружат много лет. Ко всему прочему, король отечественной эстрады является крестным папой ее дочки. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) засветила роскошное декольте перед коллегой. Они вместе позировали фотографам.

Позже певица также выступила на сцене, исполнив один из своих хитов. Среди гостей было много знаменитостей: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте и Юлия Барановская. Поклонники отметили, что Лорак сразила публику своим смелым нарядом. «Какой стан», «Каролина, вы прям царица», «Какая у вас точеная фигурка», «Декольте просто роскошное», «Вами все любовались», «Как засмущала всех», — стали писать пользователи Сети.

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