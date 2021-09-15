Вид сзади прилагается: Рудковская показала, как выглядит на фото и видео в одном и том же купальнике

Яна Рудковская уже давно состоит в браке с Евгением Плющенко. Она не скрывает, что любит роскошный образ жизни. Так как Яна является продюсером, то давно заработала целое состояние. Она балует себя брендовыми нарядами и часто ездит отдыхать на дорогостоящие курорты. Светская львица также следит за своей внешностью. В 46 лет она стесняется демонстрировать ноги в коротких платьях.

Недавно Яна приехала в Турцию. Она впервые решила провести там отпуск. Жена фигуриста почти каждый день загорает на пляже и купается. Но ее снимки в бикини регулярно критикуют подписчики. Многие считают, что она использует фотошоп, чтобы скорректировать формы и удлинить ноги. Накануне Рудковская в модном купальнике искупалась в море, засветив свою фигуру. Ее вновь многие подвергли критике.

Теперь светская львица показала свою фигуру в том же купальнике, но уже на фото. Она подчеркнула, что использовала самую обычную камеру.

«По просьбам моих подписчиков после вчерашнего видео, сделала фото со всех сторон! Вид со спины также присутствует (он же вид сзади)! Как всегда будет, что вам обсудить! Все фото сделаны на нормальную камеру, без широкоформатного режима», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. На этот раз многие одарили ее комплиментами. Но самые внимательные фолловеры посчитали, что ноги на фото выглядят не такими длинными, как на видео.

«Фигура шикарная, купальник супер», «Яна, кому и что вы хотите доказать? Фигура бомба!», «Такой фигуре грех не завидовать», «Длинные ноги где?», «Упругий орех на видео не так и упруг», «Хороша! И придраться не к чему», — прокомментировали пост подписчики.

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