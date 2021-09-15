Постреляла глазками туда-сюда: Юлия Проскурякова предстала в берете цвета хаки и странной кофте оттенка «баклажан»

Жена именитого композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — любит удивлять свою аудиторию в Instagram, демонстрируя разные образы.

На этот раз в сторис микроблога Юлия Проскурякова предстала в берете цвета хаки с катышками и кофте баклажанового оттенка.

Звезда при этом загадочно улыбалась, стреляла своими красивыми голубыми глазами и качала головой. По своему обыкновению, Юлия Проскурякова подписчикам ничего не объяснила, предоставляя простор для их фантазии.

Можно лишь догадываться, что старомодный лук — это сценический образ Юлии Проскуряковой для одной из ее ролей. А не так давно она сообщала, что приступила к репетициям спектакля «Дачники» по пьесе Максима Горького.

Напомним, минувшее лето Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе с дочкой Вероникой провели в Юрмале, где у семейства есть собственные апартаменты неподалеку от моря.

Именно в Юрмале в октябре 2015 года появилась на свет наследница пары, в августе же Юлия Проскурякова отметила здесь свой день рождения, ей исполнилось 39 лет.

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