Эндрю Гарфилд отказался лизать подмышку Джессики Честейн ради пиара фильма

Пикантный момент на Венецианском кинофестивале, когда на красной ковровой дорожке актер Оскар Айзек поцеловал свою партнершу по сериалу Джессику Честейн в подмышку, до сих пор продолжают обсуждать в светской хронике.

На днях телевизионщики обратились за комментарием к актеру Эндрю Гарфилду, который является партнером Джессики по новому фильму «Глаза Тэмми Фэй». Оказалось, что 38-летний артист отреагировал на этот инцидент довольно ярко. В интервью шоу The View он рассказал, что увидел поцелуй Айзека по телевизору и тут же написал СМС для Честейн. В итоге у них вышла следующая переписка.

«Надеюсь, ты не ждешь, что я буду лизать твою подмышку на красной ковровой дорожке», — написал Эндрю. «Гарфилд, мы должны продать этот фильм!» — ответила Джессика. «Нет, нет, нет, эта зона не для лизания!» — заявил мужчина без всяких шуток.

Добавим, что 14 сентября в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Глаза Тэмми Фэй». Честейн явилась на нее в ретрообразе, но Гарфилда рядом с ней не было.

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