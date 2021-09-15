Беременная Нюша в силуэтном платье с драпировкой отметилась за завтраком с дочкой в Париже

Певица путешествует с семьей. Очередное утро она встретила во Франции.

Нюша давно стала популярной певицей. Она каждый год выпускает новые песни и не забывает радовать поклонников клипами. Певица давно придерживается своего стиля в одежде. Ей нравится выглядеть женственно и подчеркивать достоинства фигуры.

При этом она признавалась, что поклонники воспринимают ее как нежный цветок одуванчика, но сама артистка отмечает, что в ней скрыто много дерзости и привлекательности.

Недавно Нюша перестала скрывать вторую беременность. Она пока хранит в тайне, кто появится у ее дочки Симбы — братик или сестренка. Однако певица не перестает путешествовать и вторую половину лета регулярно оказывалась на вечеринках. А вот осенью артистка отправилась в поездку с мужем Игорем Сивовым и наследницей. Накануне они приехали в Париж. Сначала звезда устроила прогулку и показала Симбе Лувр.

А вот 15 сентября певица решила позавтракать в ресторане, как любят делать парижане. Она поделилась кадрами, на которых кормит дочку. При этом Нюша была облачена в силуэтное платье с драпировкой и принтом тай-дай. Легкий макияж и гладкая прическа дополняли ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое счастье побывать в Париже», «Милашки», «Нюша, какая ты красотка», «Симбочка прям будущая модель», «Беременность вам к лицу», «Как вы стильно выглядите всегда», «Нюша повзрослела», «Прям светишься», «Материнство — это твое», — прокомментировали кадры подписчики.

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