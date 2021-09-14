«Это же мой брат»: Энистон ответила на слухи о романе со Швиммером

После воссоединения актеров сериала «Друзья» в специальном выпуске для HBO Max вновь поползли слухи о том, что Дженнифер Энистон встречается с Дэвидом Швиммером (их персонажи Рэйчел и Росс долгое время были любовниками на экране). В новом интервью 52-летней актрисе напомнили об этих сплетнях, и она восприняла их со смехом.
«Это было странно. На самом деле, я не могла в такое поверить. Что, правда? Это же мой брат, — сказала Энистон каналу ET. — Но я это понимаю. Это просто показывает, сколько надежд люди возлагают на свои фантазии, на то, что мечты окажутся явью».
Напомним, что в спецвыпуске воссоединения «Друзей» Дэвид признался, что во время съемок первого сезона сериала он был сильно влюблен в Дженнифер и та добавила, что это было взаимно. Эти признания были очень трогательными. Но после релиза данного шоу в мае 2021 года официальные представители обоих артистов опровергли наличие у них романа.
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