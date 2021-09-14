«Это же мой брат»: Энистон ответила на слухи о романе со Швиммером

После воссоединения актеров сериала «Друзья» в специальном выпуске для HBO Max вновь поползли слухи о том, что Дженнифер Энистон встречается с Дэвидом Швиммером (их персонажи Рэйчел и Росс долгое время были любовниками на экране). В новом интервью 52-летней актрисе напомнили об этих сплетнях, и она восприняла их со смехом.

«Это было странно. На самом деле, я не могла в такое поверить. Что, правда? Это же мой брат, — сказала Энистон каналу ET. — Но я это понимаю. Это просто показывает, сколько надежд люди возлагают на свои фантазии, на то, что мечты окажутся явью».

больше по теме Как сложилась судьба актеров из сериала «Друзья» Герои культового проекта собрались спустя 17 лет.

Напомним, что в спецвыпуске воссоединения «Друзей» Дэвид признался, что во время съемок первого сезона сериала он был сильно влюблен в Дженнифер и та добавила, что это было взаимно. Эти признания были очень трогательными. Но после релиза данного шоу в мае 2021 года официальные представители обоих артистов опровергли наличие у них романа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.