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«Это же мой брат»: Энистон ответила на слухи о романе со Швиммером

После воссоединения «Друзей» фанаты сериала заподозрили актеров в романтических чувствах.

«Это же мой брат»: Энистон ответила на слухи о романе со Швиммером
А вы тоже хотели бы, чтобы эти двое были вместе? Фото: globallookpress.com

После воссоединения актеров сериала «Друзья» в специальном выпуске для HBO Max вновь поползли слухи о том, что Дженнифер Энистон встречается с Дэвидом Швиммером (их персонажи Рэйчел и Росс долгое время были любовниками на экране). В новом интервью 52-летней актрисе напомнили об этих сплетнях, и она восприняла их со смехом.

«Это было странно. На самом деле, я не могла в такое поверить. Что, правда? Это же мой брат, — сказала Энистон каналу ET. — Но я это понимаю. Это просто показывает, сколько надежд люди возлагают на свои фантазии, на то, что мечты окажутся явью».

Напомним, что в спецвыпуске воссоединения «Друзей» Дэвид признался, что во время съемок первого сезона сериала он был сильно влюблен в Дженнифер и та добавила, что это было взаимно. Эти признания были очень трогательными. Но после релиза данного шоу в мае 2021 года официальные представители обоих артистов опровергли наличие у них романа.

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