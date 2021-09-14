«Какой налив»: Пегова в просвечивающем платье обнажила роскошный бюст, грациозно упав в море

Ирина Пегова не скрывает, что для нее родина — одной из любых мест. она часто ездит в город Выкса, где родилась, а также в деревню, где у нее живут родные. Актриса провела минувшее лето на только на съемках новых проектов. Она съездила в Турцию с дочкой Татьяной, а также не раз посетила Сочи. Примечательно, что после участия в шоу «Ледниковый период» артистка решила похудеть и за несколько месяцев преобразилась.

Еще недавно Ирина гуляла по Москве, а потом отметилась на открытии нового сезона в Театре имени О. П. Табакова. А вот в середин сентября она оказалась в Геленджике. Актриса решила продлить себе лето. Она искупалась в море в купальнике. На новых фото звезда демонстрировала изящную шею и декольте. Она нежилась в воде.

«Это место, как магнит ! Побывав здесь хоть раз в жизни, хочется увидеть это еще раз… Знаете где такие скалы?» — написала Пегова.

Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит без макияжа. А позже актриса поделилась новым видео. Она в струящемся платье миди встала на вейкборд и прокатилась на большой скорости. Наряд просвечивал, поэтому Ирина не скрыла прелестей фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, вся мокрая», «Какая вы отчаянная, Ирина!», «Какая красота», «Парящая по волнам. Красиво! Очень!», «Какой налив», «Очень красиво, фигурка у вас тут прелестная», «Ира, не прячьте такое богатство», — прокомментировали пост подписчики.

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