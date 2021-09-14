Как же она сильно похожа на отца: Леонид Ярмольник разместил редкий кадр с красавицей-дочкой

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник в сторис Instagram разместил редкий кадр со своей единственной наследницей — дочерью Александрой, которая появилась на свет в 1983 году. Надо отметить, что Саша очень сильно похожа на своего звездного отца.

Напомним, что дочь у Леонида Ярмольника родилась от брака с дизайнером и театральным художником по костюмам Оксаны Афанасьевой. Кстати, до Ярмольника Афанасьева жила вместе с бардом Владимиром Высоцким вплоть до его смерти в 1980 году.

Дочь Леонида Ярмольника — художница по стеклу. Она прекрасно изготавливает стеклянные скульптуры. Александра замужем за бизнесменом Андреем Мальцевым.

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Заметим, что Леонид Ярмольник — счастливый дед. Дочь подарила ему двух внуков. Петя Мальцев появился на свет в 2014 году, а его братик Павел спустя три года. Леонид Ярмольник не раз отмечал, что внуки в последние годы — это его отдушина в жизни. Он старается проводить с ними все свое свободное время.

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