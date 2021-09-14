«Есть три сорта людей»: жена Сюткина в белом бикини элегантно подняла ножку, позируя на отдыхе

Виола честно призналась, что ее все время тянет к морю.

Жена музыканта Валерия Сюткина Виола в Instagram разместила красивые кадры с отдыха. На фотографиях она запечатлена в белом бикини недалеко от моря. При этом Виола красиво подняла ножку на одном из кадров, позируя неизвестному фотографу. У жены музыканта великолепная фигура.

«Есть три сорта людей: те, кто живет у моря; те, кого тянет в море; и те, кто из моря возвращается. Меня все время тянет». Виола Сюткина

«Шикарная у вас, Виола, фигура», «Какая вы красотка! Да, к морю хочется постоянно. Жить у моря – это кайф», «Великолепные фотографии. Виола – вы просто неземная красавица», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виола Сюткина – вторая жена музыканта. Вместе они живут с 1993 года. Виола на 17 лет моложе своего мужа. У них есть общая дочь, которую семейная пара назвала также Виолой. В прошлом году Виола Сюткина подарила мужу сына Льва. Заметим, что также у Валерия Сюткина есть сын и дочь от предыдущих отношений. Музыкант – счастливый многодетный отец.

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