«Громкое событие десятилетия»: Чурикова показала Нетребко в платье в пол с прозрачными вставками

Анна Нетребко является одной из самых популярных оперных певиц в мире. Она живет в Вене, но часто приезжает на родину. После пандемии артистка возобновила гастроли и за лето объездила часть Европы. Однако недавно она пережила смерть отца. Анна приехала в Краснодар, чтобы проститься с одним из самых близких ей людей. Несмотря на случившееся, она готовится отметить свой юбилей, который состоится 18 сентября.

Ради такого события Нетребко даст концерт в Москве. Она намерена собрать звезд шоу-бизнеса и оперной сцены — Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Пласидо Доминго и других известных персон. Появится на мероприятии и Яна Чурикова. Она рассказала об этом в соцсети, а также поделилась кадром, на котором запечатлена с Анной на сцене. Сама телеведущая была облачена в костюм и блузку с жабо, а вот оперная дива предстала в платье в пол с кружевом, прозрачными вставками и золотым отливом. Рядом с ней был муж Юсиф Эйвазов.

«Это точно будет самое громкое событие десятилетия, по крайней мере, в мире музыки. И не только оперной. Анна Нетребко в честь своего юбилея собирает на сцене Кремлевского дворца лучших из лучших. Там каждый гость — гарантированный аншлаг, а здесь они все вместе на одной сцене!» — поделилась Чурикова. «Это будет феерично», — заверил Юсиф.

Поклонники были рады таким новостям. Многие одарили комплиментами супругов. «Моя любимая оперная пара», «Ну ничего себе, представляю как будет», «Анна так похудела», «Какая Нетребко роскошная», «Очень стильная пара», «У Анны наряд царицы, а вы, Яна, просто бесподобны в костюме», «Это точно будет феерия», — прокомментировали пост подписчики.

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