Фигура на миллион: Боня в мерцающем мини-платье и на шпильках оголила загорелые бедра в Монте-Карло

Виктория Боня прославилась, когда приняла участие в «Доме-2». Она была одной из тех, кто смог построить карьеру на телевидении после реалити-шоу. Более того, девушка обладает привлекательной внешностью, поэтому ее приглашали на фотосессии и разные светские мероприятия. В итоге она переехала в Монако. После расставания с миллиардером Алексом Смерфитом она предпочла вместе с дочкой остаться жить в Европе.

Боня теперь продолжает вести светский образ жизни, появляется на вечеринках, ведет колонку для журнала и является бьюти-блогером. Еще недавно она отдыхала с дочкой Анджелиной в Дубае. Теперь звезда снова находится в Монте-Карло. Она устроила фотосессию в дорогостоящей машине, облачившись в мерцающее мини-платье и туфли на шпильке. Наряд не только подчеркнул достоинства ее фигуры, но и позволил засветить загорелые бедра.

«Какое счастье, жить там, где тебе хочется! Ведь так было не всегда… Я буквально вчера вспоминала те моменты жизни, когда я спала и видела, как вырасту, получу паспорт и покину свой маленький город Краснокаменск. Только сейчас я смогла признаться себе в том, что долгие годы жила в диком страхе», — рассказала светская львица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие признались, что были сражены ее красотой. «Нет слов», «Шикарная!», «Какие ноги. Вот это вид», «Вика! Какая же красивая! Невероятно», «Очень красиво выглядите», «Ноги длиной 1 км», «Ты сильная и смогла выбраться!», «Что за шикарная дива», «Ух, какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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