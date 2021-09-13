«Оль, следует прикрыться»: Бузова в топе-невидимке без лифа и белых сапогах вышла на улицу

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится проводить время дома. Однако в последнее время она едва находит время на отдых. Телеведущая регулярно ездит на съемки. Только летом она успела побывать в Африке, Италии, Греции и Беларуси. Артистка покинула пост ведущей шоу «Дом-2», поэтому теперь участвует в новых проектах. При этом она каждый раз облачается в женственные наряды, чтобы впечатлить поклонников.

За последние дни Ольга успела посетить несколько фотосессий. Она примеряла разные образы для съемок. Телеведущая поправилась минувшим летом, поэтому скрывает изъяны, надевая наряды оверсайз. Но 13 сентября она отправилась на прогулку, выбрав более откровенный наряд. Бузова запечатлела себя в мини-юбке цвета хаки и нюдовом топе-невидимке. На не стала надевать нижнее белье, придав образу пикантности. Белые сапоги и рубашка оверсайз дополнили лук.

Артистка продемонстрировала длинные ноги, а также не скрыла округлый бюст. Она прошлась по улице, демонстрируя фигуру во всей красе.

Поклонники были изумлены тем, как выглядит Ольга. Некоторые посчитали, что она оделась не по погоде. «Ну что это за наряд?», «Словно в клуб собралась», «Топ вроде есть, а вроде и нет», «Оль, ну прикройся», «Лисьи носики торчат», «Мисс неуклюжесть 2021», «Так несуразно оделась», «Грудь можно подчеркнуть», «Оль, следует прикрыться», «Только сапоги красивые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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