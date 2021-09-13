В кругу родных: Валерии в кожаной юбке с разрезом и розовом жакете запечатлелась с дочкой и сыном

Валерия не скрывает, что у нее большая и дружная семья. Она давно счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. У них нет общих детей, но продюсер воспринимает наследников артистки, как родных. У нее есть сыновья Артемий и Арсений. Они уже женаты, а у младшего из наследников даже есть дочка Селин. Также певица воспитала дочку Анну Шульгину, которая пошла по ее стопам и выступает под псевдонимом SHENA.

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Еще летом дочка звезды отметила день рождения. В честь своего 28-летия она устроила вечеринку. На празднике появилась и Валерия с мужем. Она облачилась в черную юбку с разрезом и розовый жакет оверсайз из атласа. Ее наряд дополняли ботильоны на шпильке, подчеркнувшие ее тонкие щиколотки. Она позировала не только с именинницей, но и своим старшим сыном Артемием.

Сама Анна была облачена в изумрудное мини-платье с необычными рукавами. Она получила подарки и выслушала множество поздравлений.

«Получили сегодня фото с вечеринки в честь прошедшего дня рождения Шены. В конце июня собираться было небезопасно, и именинница приняла решение отпраздновать свой день в сентябре. Какой потрясающий получился вечер. Все — таки в том, что дети выросли есть свои преимущества — на их праздники мы приходим как приглашенные гости», — отметила звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились тем, как молодо выглядит Валерия. «Дети и внучка Валерии становятся похожими на Пригожина, как родные», «Валерия, мне страшно представить , как забита ваша гардеробная!», «Артемий красавец», «Валерия, вы прекрасны», «Какие у вас взрослые, красивые и успешные дети!» — прокомментировали пост подписчики.

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