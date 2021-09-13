Смелое преображение: Кети Топурия предстала с новой прической

Кети Топурия уже много времени выступает на сцене. Солистка группы «А’Студио» давно покорила публику не только своим голосом, но и чувством стиля. Сама артистка признавалась, что подбирает себе наряды, которые ей нравятся и хорошо сидят на ее фигуре. При этом ей часто удается выглядеть актуально. Также молодая мама не боится экспериментировать с прическами. Она носила длинные локоны, но в этом году решилась на преображение.

Не так давно Кети подстриглась, она решила сделать удлиненное каре и высветлить пару прядей. А с наступлением осени певица отпраздновала юбилей. После такого события она снова обновила прическу. На этот раз она укоротила концы и стала блондинкой. Топурия запечатлелась в автомобиле. Она продемонстрировала небрежную укладку. Солнцезащитные очки дополнили ее образ.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Аааааа, какой цвет волос», «Красивая какая», «Нет слов, как красиво», «Ах какая», «Кети, вы прям помолодели», «Как вам к лицу, просто топчик», «Самая красивая мама», «Вам все идет, как такое может быть?», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Топурия воспитывает дочку Оливию и сына Адама.

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