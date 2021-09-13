Долина, Тарханова, Ланская: в Москве наградили успешных женщин

В Москве состоялась церемония награждения международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Эта награда вручается ежегодно за достижения в бизнесе, науке, творчестве и спорте и помогает успешным женщинам заявить о себе и получить профессиональное признание.

Жюри мероприятия выбрало лучших психолога, коуча, производителя декора, пластического хирурга, косметолога, бьюти-блогера, редактора и других дам, проявивших себя в своих сферах.

Были награждены и звезды шоу-бизнеса. Лариса Долина получила кубок «Лучшая певица», Маша Вебер признана «Лучшей исполнительницей», Валерия Ланская отмечена в категории «Лучшая театральная актриса», Екатерина Копанова — «Лучшая киноактриса», Алла Довлатова — «Лучшая ведущая», Глафира Тарханова — «Лучшая актриса сериалов», Яна Кудрявцева — «Лучшая спортсменка», а Евгения Образцова — «Лучшая балерина».

Провел церемонию Родион Газманов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.