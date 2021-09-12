Яна Рудковская в леопардовых бикини и халатике первый раз запечатлелась на море в Турции

Артистка отметила, что еще никогда не отдыхала на популярном курорте.

В одной из последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появился ролик, в котором блондинка пощеголяла по безлюдному пляжу Турции. Примечательно, что здесь знаменитость оказалась впервые.

Рудковская в леопардовом купальнике оголила плечи. Она сняла халатик с такой же расцветкой, что и бикини. Яна прошлась по деревянному мостику. Ветер игриво приподнял развевающийся халат и засветил пышные бедра Рудковской в тугих трусиках.

«Первый раз я в Турции на море! Я в восторге!», — призналась Яна.

Некоторые фолловеры Рудковской не поверии в то, что знаменитость первый раз прилетела на популярный курорт. Другие же оценили пляжный наряд Яны с анималистическим принтом.

«Яна, вы шикарная», «Красотка», «Фигура роскошная», «Богиня», «Смотрю на вас и восхищаюсь! Вы бесподобная женщина!», — написали восторженные поклонники Яны.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой в купальнике василькового цвета. Знаменитость «сразилась» с сильными волнами и засветила упругие бедра.

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