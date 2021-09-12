Яна Рудковская в леопардовых бикини и халатике первый раз запечатлелась на море в Турции

В одной из последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появился ролик, в котором блондинка пощеголяла по безлюдному пляжу Турции. Примечательно, что здесь знаменитость оказалась впервые.
Рудковская в леопардовом купальнике оголила плечи. Она сняла халатик с такой же расцветкой, что и бикини. Яна прошлась по деревянному мостику. Ветер игриво приподнял развевающийся халат и засветил пышные бедра Рудковской в тугих трусиках.
«Первый раз я в Турции на море! Я в восторге!», — призналась Яна.
Некоторые фолловеры Рудковской не поверии в то, что знаменитость первый раз прилетела на популярный курорт. Другие же оценили пляжный наряд Яны с анималистическим принтом.
«Яна, вы шикарная», «Красотка», «Фигура роскошная», «Богиня», «Смотрю на вас и восхищаюсь! Вы бесподобная женщина!», — написали восторженные поклонники Яны.
Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой в купальнике василькового цвета. Знаменитость «сразилась» с сильными волнами и засветила упругие бедра.
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